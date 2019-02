Ubijen otmičar aviona: Za taoca uzeo člana posade! Pokušao da otme avion zbog problema sa ženom! (foto)

Navodni otmičar je rekao pilotu da ima ličnih problema sa suprugom i da želi da razgovara s premijerom Bangladeša, prenosi Rojters. "Pokušali smo da ga uhapsimo ili nateramo da se preda, ali je on odbio i mi smo ga ubili", rekao je general-majoj Motijur Rahman. Bangladesh commandos shot and kill suspected hijacker of Dubai-bound flight https://t.co/iLLexHQRo9 pic.twitter.com/wSoYVRGq6C — China Xinhua News (@XHNews) February 24, 2019 Pre...