“Čemu ovolika galama, nisam nikoga ubila...” Ispovest kondukterke koja se našla za volanom “Lastinog” autobusa

"Zamolio me je kolega da preuzmem volan i samo malo da pomerim autobus jer je njega boleo stomak, imao je stomačni virus", ovako za "Blic" počinje priču kondukterka T. A. (31) koja je bez vozačke dozvole D kategorije bila za volanom autobusa "Laste" u trenutku kada ih je zaustavila patrola policije radi redovne kontrole vozila na području Kikinde. - Kolega me je zamolio da preuzmem volan, jer je on imao stomačni virus. Nisam vozila ni...