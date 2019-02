Vučić: Srbi sa Kosova zatražili izlazak iz kosovskih institucija

Beta pre 9 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su predstavnici kosovskih Srba, i sa juga i sa severa, od njega zatražili da napuste sve kosovske institucije i dodao da ih je on zamolio da na odgovor sačekaju najviše 45 dana, kako bi imao prilike da razgovara sa kineskim predsednikom i ostalim najznačajnijim svetskim liderima.Na konferenciji za novinare nakon sastanka sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova, Vučić je rekao da se i Srbija i srpski narod na Kosovu nalaze u veoma teškoj situaciji, gotovo istovetnoj kao 2004. i 2008. godine, pre svega zbog taksi na uvoz robe iz Srbije, zaplene kamiona sa srpskom robom ali i donošenja novog Statuta rudnika Trepče, što bi moglo da znači blokadu računa te firme i da rezultira gubitkom posla za 2.400 ljudi sa severa."Priča o ujedinjavanju severne i južne Mitrovice je direktna pretnja našem narodu. I ljudi kažu da bi do toga moglo da dođe samo nasiljem", rekao je Vučić i dodao da su zbog toga Srbi jedinstveno odlučili da zatraže od njega da razgovara sa Vladom Srbije o povlačenju iz svih kosovskih institucija.To bi, prema njegovim rečima, značilo da predstavnici Srba i sa severa i sa juga napuste parlamente i lokalne samouprave, da napuste policijske snage, tužilaštvo i kompletan pravosudni sistem Kosova."Ja sam zamolio predstavnike Srba da im danas ne odgovorim. I u narednih mesec i po dana, do susreta sa predsednikom Kine, želim da razgovaram sa svim važnim liderima, jer ako se nastavi ovako defanzivno delovanje Prištine, bićemo u bezizlaznoj situaciji", rekao je Vučić i dodao da je bio iznenađen rešenošću Srba da se izađe iz institucija, čak i kod ljudi kojima su plate u tim institucijama jedini prihod.Govoreći o formiranju vojske Kosova, Vučić je rekao da kosovski premijer Ramuš Haradinaj laže kada kaže da se za rad u toj formaciji prijavilo i 40 Srba."Laže Haradinaj da ih je 40. Neka pokaže tih 40. Nema da ih pokaže. Nema ni upola toliko. A nemojte da vam govorim šta su sve nudili i ucenjivali da nađu Srbe koji će da pucaju na Srbe. Pozivam sve Srbe da ne idu u tu vojsku jer ona jedino služi za napad na Srbe. Svi da izađu iz te takozvane vojske", rekao je Vučić.On je ponovio da će Beograd nastaviti da se zalaže za politiku mira i stabilnosti, a da je na njemu da sa Vladom Srbije razmotri šta dalje da se radi jer je Srbija "ostavljena sama, na cedilu".Đurić: Daleko smo od rešenja kosovskog problemaDirektor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Marko Đurić izjavio je danas da rešenje pitanja Kosova nije ni na vidiku i da su tenzije na terenu sve veće.On je na konferenciji za novinare u Beogradu posle sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova rekao da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviti narednih dana da razgovara sa svetskim liderima, ne bi li došlo do neke reakcije iz međunarodne zajednice na pritiske Prištine i ne bi li se razmotrile opcije za rešavanje kosovskog problema."Mi se u ovom trenutku suočavamo sa kombinacijom negativnih razvoja u međunarodnoj zajednici i na terenu i nismo ni blizu mogućnosti da nam se ponudi neko rešenje o kome bi se mogli izjašnjavati", rekao je Đurić.Upitan o postavljanju nove ministrake za poljoprivredu u Vladi Kosova Dijane Živić, Đurić je ponovio da nije prihvatljivo da neko od Srba ide protiv državne politike."Ako ste Srbin i radite protiv interesa svoje države i naroda ne možete da očekujete da neko sa vama sarađuje. Sa takvim pojedincima saradnje na bilo kom nivou neće biti. Vrata državnih institucija tim ljudima su trajno su zatvorena", rekao je Đurić.On je naveo da su drugim Srbima Albanci nudili i "ministrarstva i pare", ali da je preovladala svest da druge otadžbine osim Srbije nema.Upitan o slučaju potpredsednika Srpske liste Milana Radojičića, koga kosovski organi traže zbog slučaja ubistva lidera SDP Olivera Ivanovića, on je kazao da prištinskim institcuijama ništa ne veruje i da misli da je u pitanju politički progon Radojičića.On je naveo da su se nadležni organi u Beogradu ozbiljnije bavili slučajem ubistva Ivanovića od prištinskih, te ocenio da neko želi pravosudne institucije da koristi za razdor među Srbima."Neko je od početka želeo da optuži Srbiju da bi sa sebe skinuo krivicu", dodao je Đurić.On je kazao da ako imaju dokaze treba da ih dostave preko Euleksa nadležnim organima u Beogradu.