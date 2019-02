Veze između Izraela i Rusije sprečile su sukob dve vojske i doprinele bezbednosti u regionu, rekao je danas izraelski premijer Benjamin Netanijahu ruskom predsedniku Vladimiru Putinu. On je to rekao Putinu na početku njihovog sastanka u Moskvi, prvog nakon što su izraelske snage oborile ruski izviđački avion u Siriji u septembru 2018. godine, prenosi izraelski sajt Harec. Izraelski premijer rekao je da je to od 2015. godine 11. susret...