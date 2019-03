Premijerka smatra da je Marija Lukić iz Brusa dobila odgovarajuću zaštitu

Beta pre 5 sati

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da je Marija Lukić, koja je optužila predsednika opštine Brus Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje, dobila adekvatnu institucionalnu zaštitu."Mislim da je u trenutku kada je to prijavljeno dobila institucionalnu zaštitu i da institucije rade svoj posao", rekla je premijerka novinarima.Ona je rekla da ne može, kao i niko u Srbiji, da prejudicira ishod procesa protiv Jeličića, odnosno da li će on biti proglašen krivim i da li će ostati na funkciji predsednika opštine.Premijerka je kazala da je sada najbitnije da se taj čovek procesuira za to za šta je optužen i da nije bitno da li je on predsednik opštine ili član vladajuće stranke."Vi pre niste smeli da dirate članove stranke a sada smete", rekla je ona i dodala da u tom procesu ne treba da reaguje predsednik Vlade nego institucije.Na pitanje novinara da li će reagovati na informaciju da je neko isključio struju u Brusu, kako bi se stanovnici sprečili da gledaju emisiju TV Prva u kojoj je Marija Lukić govorila o seksualnom uznemiravanju predsednika opštine, Ana Brnabić je rekla da će reagovati ukoliko postoje dokazi da se to desilo, a institucije ne budu reagovale."Ukoliko postoje dokazi da se to desilo, a ne reaguju institucije, reagovaću ja", rekla je premijerka i dodala da prvo nepobitno treba da bude utvrđeno da se to zaista i desilo.Brnabić: Neodgovorna izjava Vujovića o ekonomskom rastu SrbijePremijerka je izjavila da ne deli mišljenje bivšeg ministra finansija Dušana Vujovića da će Srbiji biti potrebno vek i po da dostigne standarde EU ukoliko nastavi sa ovim tempom razvoja."Ne delim njegovo mišljenje da će nam trebati toliko vremena. Ne cenim da neko ko je bio član Vlade Srbije četri godine, donedavno, da se ponaša kao nezavisni ekspert koji može da kaže da će nam trebati vek i po za ovo ili ono", rekla je Brnabić novinarima komentarišući izjavu Vujovića u intervjuu NIN-u.Istakla je da je ocena Vujovića izneta u NIN-u "neozbiljna, neodgovorna i nije fer prema ljudima sa kojima je radio svih prethodnih godina".Premijerka je kazala da nikada nije rekla da Srbiji ide odlično "jer ne može da nam bude odlično dok se ne uvede osnovni red u državnu upravu i finansije"."To upravo sada radimo i tek nakon toga možemo da računamo na održivi rast i normalnu ekonomiju", rekla je ona.Dodala je da "postoji još mnogo stvari koje moramo da uradimo jer još nemamo ekonomiju koja je sposobna za održivi rast, ali je važno da to znamo i šta radimo po tom pitanju".Ministar finansija Siniša Mali rekao je da nije pročitao intervju Dušana Vujovića NIN-u, ali da je čuo kako je komentarisao ekonomski rast Srbije.Kazao je da je Srbija u poslednjih par godina uradila više nego što je urađeno u prethodnih 30 godina, da su stabilizivane javne finansije što je osnova za dalji rast.Podsetio je da je na privredu Srbije uticalo to što su bili ratovi, sankcije, bambardovanje, smanjenje BDP-a, i ocenio da je zemlja bila 2013. pred bankrotom, ali da je posle teških mera fiskalne konsolidacije privreda uspela da se stabilizuje."Stopa rasta je prošle godine bila iznad četri odsto, a ove će biti 3,5 odsto", kazao je Mali i naglasio da privreda Srbije ima veći rast od one u EU koja je u poslednjem kvartalu prošle godine imala rast od oko jedan pocenat.Mali je rekao da treba da se nađu novi izvori rasta i da Srbija ne sme da propusti novu četvrtu industrijsku revoluciju i da samo "od nas zavisi da li će uspeti u tome".Na pitanje zašto Vlada Srbije nije podnosila završne računa budžeta poslednje četiri godine on je kazao da je od Državne revizorske institucije tražio da se uradi revizija tih računa, posle čega će biti upućeni u Skupštinu Srbije.