Marija Lukić koja je prijavila predsednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutku za seksualno uznemiravanje, izjavila je da je njegova ostavka korak bliže pravdi, ali da on mora i krivično da odgovara. "Očekivala sam mnogo ranije da to uradi, ne da ga bilo ko natera, i da to ne bude privid neke njegove odgovornosti – on mora snositi krivičnu odgovornost", rekla je Lukić gostujući na televiziji N1. Ona je dodala da je ostavka korak ka tome...