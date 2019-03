Počela sednica Skupštine Srbije, opozicija nastavila sa održavanjem paralelnog parlamenta (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Skupština Srbije počela je danas redovno prolećno zasedanje, intoniranjem himne "Bože pravde", ali bez prisustva dela opozicije u skupštinskoj sali.Poslanike je ispred Doma Narodne skupštine dočekao crveni tepih i počasna garda Vojske Srbije a opozicija je na kratko raširila transparent "Jedan od pet miliona".Poslanici Demokratske stranke, Socijademokratske stranke, Narodne stranke, Dveri i samostalni poslanici najavili su da su na taj način svečano otvorili paralelno zasedanje parlamenta van skupštinske sale jer, kako ističu, aktuelna vlast urušava osnovne demokratske principe i institucije i onemogućava dijalog i raspravu u parlamentu.Sednici u sali prisustvuju poslanici vladajuće većine i poslanici Srpske radikalne stranke koji su na početku sednice iskoristili pravo da postave pitanja i traže obaveštenja od vlasti.Na dnevnom redu prve sednice prolećnog zasedanja je Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva u kojem će biti podaci građana iz različitih evidencija.Na dnevnom redu su i izmene Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, kao i zakona o bezbednosti hrane, o sredstvima za zaštitu bilja i o zdravlju bilja, koje je podnela Vlada Srbije.Pred poslanicima je i Predlog zakona o ugostiteljstvu, Predlog zakona o turizmu, potvrđivanje Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu i prestanku važenja Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom.Na dnevnom redu su i odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Skupštine Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpske napredne stranke.Opozicioni poslanici u otvorenom parlamentu pitali o Kosovu, Ivanoviću, gondoli, stenama...Deo opozicionih poslanika u Skupštini Srbije, koji bojkotuje plenarnu sednicu, postavljao je danas poslanička pitanja o Kosovu i Metohiji, ubistvu lidera GI SDP Olivera Ivanovića, izgradnji godnole i stena u Koštunjaku u Beogradu, Moravksom koridoru, javnim funkcionerima koji zloupotrebljavaju položaj, nerealizovanim rešenjima prema poljoprivrednicima, a potom izložili predloge dopuna dnevnog reda u okviru "paralelnog otvorenog parlamenta" koji se odvija u holu Doma Narodne skupštine.Poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić upitao je predsednika i premijerku Srbije, Aleksandra Vučića i Anu Brnabić da li će potpisati pravno obavezujući sporazum sa Kosovom i omogućiti mu članstvo u UN i na taj način priznati Kosovo."Sve su dali, ostalo je da potpišu pravno obavezujući sporazum. Nemojte lagati građane Srbije", poručio je Aleksić na konferenciji za novinare u holu Doma Narodne skupštine.Aleksić je upitao ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića koliki je iznos ukupno nerealizovanih, a odobrenih rešenja prema poljoprivednicima po raznim osnovama."Koliki je dug prema poljoprivrednicima za 2018. godinu s obzirom na to da do danas nisu isplaćene premije za mleko za treći i četvrti kvartal sezone. Poljoprivrednici su osiromašeni", kazao je Aleksić.On je uputio pitanje i ministarki saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorani Mihajlović "po ko zna koji put" o tome kako je cena izgradnje "Moravskog koridora" od Pojata do Preljine sa 500 miliona evra kolika je bila vrednost 2013. godine skočila na 800 miliona evra kolika je to danas.Đorđe Vukadinović iz poslaničke grupe Pokret za spas Srbije - Nova Srbija zatražio je formiranje anketnog odbora za utvrđivanje činjenica i okolnosti u ubistvu lidera GI SDP Olivera Ivanovića i kritikovao je spremnost srpske vlasti da prizna Kosovo kao nezavisnu državu i vlast u Beogradu zbog izgradnje gondole od 18 miliona evra i stena za penjanje u parku na Košutnjaku."Nije sporna spremnost da Srbija prizna Kosovo, već da li će i šta zauzvrat dobiti, to sledi iz izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića...Nikada kao sada to nismo imali potvrđeno - da je plan srpske vlade neka vrsta demarkacije sa takozvanim nezavisnim Kosovom uz spremnost Srbije da prizna Kosovo ako dobije neku sitnu bednu teritorijalnu kompenzaicju", kazao je Vukadinović.Vukadinović je kazao da ni jedno telo Skupštine Srbije nije raspravljalo o pitanju Kosova i Metohije, dok se "uveliko pregovara na tu temu, ali se još uvek ne znaju linije demarkacije", a da bi bi vladajućoj većini trebalo da ide u prilog formiranje anketnog odbora za ubistvo Ivanovića kako bi otklonili sumnje sa osoba bliskih vlasti koje se sumnjiče za ubistvo.Govoreći o gondoli koja u Beogradu treba da bude izgrađena, Vukadinović je kazao da je ona ruglo "arhitektonski i estetski" koje će biti izgrađeno sredstvima svih građana Srbije, iako građani stalno slušaju da je budžet grada Beograda pun i uspšeon posluje,"Sada se tom famoznom projektu pridružuje i projekat stene za penjanje u Koštunjaku. Ruše se stabla da bi te stene - zdanja bile postavljene i za to se izdvaja 140 miliona evra - najskuplja stena slične namene košta 130 puta manje. Na sajtu Alibaba se može naći za više od 100 puta jeftinije", kazao je Vukadinović.On je istakao da nije potpisao Sporazum sa narodom, ali da se solidariše sa kolegama iz opozicije i građanima koji protestuju širom Srbije.Šef poslaničke grupe pokreta Dveri Boško Obradović rekao je da su protesti "Jedan od pet miliona" koji se odvijaju u više od 80 gradova i opština Srbije već dali rezultate, navodeći da je uhapšen predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, da je podneo ostavku Milutin Jeličić Jutka na mesto predsednika opštine Brus, kao i Zoran Babić koji je podneo ostavku na mesto direktora Koridora Srbije, dok je smenjen generalni direktor saobraćajnog preduzeća Lasta Toni Gajić."Otvaram sledeću aferu za smenu korumpiranih. Radi se o direktoru Elektroizgradnje iz Beograda Predragu Raleviću povodom nemilog događaja kada je Voja Terzić magacioner izvršio samoubistvo posle sastanka rukovodstva ovog preduzeća", rekao je Obradović.Navodeći da ima nekoliko pitanja u vezi sa poslovanjem tog preduzeća, Obradović je rekao da prema informacijama kojima raspolaže sumnja se da kada je na Terzića izvršen pritisak da potpiše zalihe nepostojećeg kabla kako bi papirološki pokrio mahinacije Ralevića nije izdržao dalje propadanje firme i rešio je da sebi oduzme život neželeći da bude odgovoran za pljačku niti da pristane na korupciju."Njemu je zauzvrat ponuđeno da njegov sin postane šef transporta preduzeća na šta pokojni Terzić nije pristao. Pitanja za ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića, ministra privrede Gorana Kneževića i lažnog gradonačelnika doktora Zorana Radojičića i u vezi sa poslovanjem preduzeća ELektoraizgradnje iz Beograda čiji je osnivač grad Beograd je kada je postavljen direktor Predrag Ralević i koliko traje njegov mandat", upitao je Obradović.On je upitao kako i kada je izabrana skupština tog preduzeća, da li je budžetska inspekcija dolazila u Elektroizgradnju tokom 2018. godine i da li je utvrdila nepravilnosti u ispalti ličnih dohodaka za lica zaposlena po osnovi privremenih i povremenih poslova."Da li je tačno da se određen broj funkcionera Srpske napredne stanke nalazi na platnom spisku ovog preduzeća, a da nisu nijednom kročili u njega i da li se na njemu nalazi i Branko Malović potpredsednik Izvšrnog odbora SNS iz Vršca", upitao je između ostalog Obradović i dodao da se javno preduzeće Elektroizgradnja zloupotrebljava i stavlja u funkciju "kriminalne vlasti SNS".Obradović je rekao da je dobra vest to što "lete" jedan po jedan funkcioner SNS, a Vučiću je poručio da se ne igra sa Ustavom Srbije jer će kad tad morati da odgovara za ono što trenutno radi."U pitanju je formiranje druge albanske države na Balkanu to je nedopustivo zato Dveri predlaže predlog rezolucije o Autonomnoj pokrajini Kosova i Metohije", kazao je Obradović.Poslanik Socijaldemokratske strane Marko Đurišić zatražio je da se u dnevni red uvrsti SDS-ov predlog zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom, zakon o poreklu imovine i zakon o pio.On je kazao da penzionerima treba nadoknaditi iznos penzije koji im je četiri godine oduziman.Poslanik Nove stranke Zoran Živković zatražio je da se zakonom zahteva da poslanici i državni funkcioneri pre stupanja na dužnost obave lekarski pregled kojim će biti utvrđeno da su sposobni za obavljanje tih dužnosti.