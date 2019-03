Trifunović: Čanak sa telohraniteljima došao u PSG i izrekao mafijaške pretnje. ...

Beta pre 7 sati

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergej Trifunović izjavio je da je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak danas, u pratnji dva telohranitelja, došao u prostorije PSG u Beogradu i da se susret završio tako što mu je Čanak rekao da mu je uvredio porodicu i "da to košta"."Upravo je u prostorije PSG ušao Nenad Čanak. Sa telohraniteljima i dramskim patosom: 'Ja imam četvoro dece i petoro unučadi. Vi ste uvredili moju porodicu. A to košta'. Okrenu se i ode", naveo je Trifunović na Tviter nalogu.U izjavi agenciji Beta, Trifunović je rekao da mu je Čanak prišao sa dvojicom telohranitelja, nakon čega mu je on rekao da ne želi da se rukuje sa njim."On me je pitao da li je istina da sam rekao to o njemu, a ja sam mu odgovorio da jeste i da je on Slobodanu Miloševiću govorio mnogo gore stvari. Da mu je pretio da će ga obesiti na Trgu", rekao je Trifunović i dodao da mu je Čanak odgovorio da mu je time uvredio porodicu i "da to košta"."Ne znam na šta je mislio ali to je zvučalo kao mafijaška pretnja. Mi živimo u mafijaškoj državi a on je osvedočeni mafijaš", rekao je Trifunović.On je dodao da mu Čanak, osim toga, ništa drugo nije rekao.Lider PSG Sergej Trifunović optužio je u subotu u Novom Sadu lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka da planira otcepljenje Vojvodine i na njegov račun izneo više uvreda kao što su "debelo krme" i "smrdljivo podlo đubre".Trifunović je još rekao da je Čanak, zajedno sa Rasimom Ljajićem i Čedomirom Jovanovićem, "lažni opozicionar", koji je još veći problem za Srbiju od Aleksandra Vučića.Čanak: Sergej Tifunović je lažov i kukavicaPredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak demantovao je danas da je pretio predsedniku Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergeju Trifunoviću i rekao da je Trifunović "lažov i kukavica" jer nije smeo u lice da mu ponovi uvrede koje je izrekao na njegov račun u petak na građanskom protestu u Novom Sadu.

"Bio sam sada u PSG da nađem S.Trifunovića (u daljem tekstu Fido). Nije smeo da ponovi šta je izgovorio samo je ponavljao da je o meni rekao 'ono što sam ja govorio o Miloševiću'. Imao je punu kancelariju ljudi. Sada je definitivno. Sergej Trifunović je bezvredna kukavička krpa", napisao je Čanak na svom Tviter nalogu.

On je odbacio Trifunovićeve tvrdnje da je u prostorije PSG-a ušao sa dva telohranitelja.

"Bio sam u pratnji Bojana Pudara, sekretara poslaničke grupe u Skupštini Srbije, koji mi je pomogao oko adrese, i sa pratiocem, koji mi pomaže jer se teško krećem. Fido je bio okružen sa desetak ljudi. Kukavica", napisao je Čanak.

Povodom tih Trifunovićevih optužbi, Čanak je na Tviter nalogu napisao da je Trifunović ne samo kukavica nego i "lažov".

"Fido je ne samo kukavica nego i lažov. Uostalom, ako misli da su mi ovo bili telohranitelji, vratiću se odmah ja sam, još sam u Beogradu. Smrad mali. Gnjidica", poručio je Čanak.