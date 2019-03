Intervju: Goran Vesić: "Protesti nemaju nijedan opravdan zahtev, a teraju strane investitore"

Siguran sam da ćemo mi biti spremni da do 2025. godine uđemo u Evropsku uniju. Pitanje je da li će EU biti spremna za proširenje. Bez obzira na to, mi treba da nastavimo sa procesom evrointegracija i to zbog nas, a ne zbog Evrope. Ovako za “Blic” komentariše član Predsedništva SNS-a i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić različite signale sa Zapada u vezi sa ulaskom Srbije u EU. Koliko izjava francuske ministarke za EU poslove Emili...