Ludi roker koji je 1995. probio sankcije

To kaže za Danas Zlatko Jošić, koji je zajedno sa rok kritičarom Draganom Ambrozićem organizovao legendarni koncert grupe Prodidži (The Prodigy) u Hali Pionir decembra 1995, a povodom jučerašnje prerane smrti frontmena ovog benda Kita Flinta. On skreće pažnju da je nastup Prodidžija u Pioniru te godine, kada su probili sankcije prema Jugoslaviji, obeležio čitavu jednu generaciju. – Mi smo uspeli da dobijemo Prodidži u trenutku kad su bili...