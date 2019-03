Vođa opozicije Venecuele Huan Gvaido, koji se proglasio za predsednika zemlje, rekao je danas da pregovara sa sindikatima o sazivanju štrajka radnika državnih firmi što bi dovelo do blokade javnog sektora. Gvaido je pozvao državne zvaničnike da se odreknu Vlade i obećao amnestiju za sve one koji to učine: "Došao je trenutak i mi pozivamo sve radnike javnog sektora da stupe u štrajk", rekao je Gvaido na konferenciji za novinare nakon sastanka...