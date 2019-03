Prijavio lažno podmetnutu bombu pa završio iza rešetaka

Kako je saopštila Policijska uprava u Boru, sumnja se da je on u prepodnevnim satima 28. februara 2019. godine telefonom pozvao Osnovni sud u Boru i prijavio da je u zgradi suda podmetnuta eksplozivna naprava. Policija je odmah izašla na mesto događaja i utvrdila da je dojava bila lažna. Po nalogu nadležnog tužilaštva, B. D. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden tužiocu, dodaje se u...