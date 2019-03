Deda: Postoji papir od 12 tačaka sporazuma Kosova i Srbije, među njima i o korekciji granice

Beta pre 2 minuta

Poslanik Alijanse u Skupštini Kosova Iljir Deda izjavio je večeras da postoji predlog sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije od dvanest tačaka, među kojima i ona o korekciji granice, i da su to potvrdili visoki američki zvaničnici iz Saveta za nacionalnu bezbednost koji su prethodnih dana boravili na Kosovu."Mi znamo koje su posledice za Kosovo ako nastavimo sa neozbiljnim prilazom", kazao je Deda govoreći o sastanku sa visokim američkim zvaničnicima.On je naveo da je tačno "da naši odnosi sa SAD nisu dobri, tačno je da je administracija predsednika Donalda Trampa nepredvidiva i ima kompletno drugačiju spoljnu politiku i da ne žele da se pozivaju na prošlost"."On ne želi da ima kontinuitet sa bivšim predsednicima Barakom Obamom, Džordžom Bušom. Mi za njih nismo nešto specijalno. On se u svim kriznim situacijama tako ponaša, ima svoj stav koji ne mora da bude usaglašen sa prethodnim administracijama", kazao je Deda i dodao da američki predsednik traži da se problem Kosova i Srbije reši što pre.Poslanik Alijanse je rekao da ne može da govori o pretnji za povlačenje trupa SAD sa Kosovo, pošto je na sastanku sa američkim zvaničnicima dogovoreno da se o pitanjima o kojima se razgovara ne izađe u javnosti, dodajući da je situacija izuzetno ozbiljna.Problem Kosova je prema njemu nedostatak dogovora o prioritetima koje ima zemlja.Deda je rekao da je podela Kosova podržavana od strane Srbije, Kosova i Tirane i da su za to dati ogromni milioni.Visoki američki i nemački zvaničnici tražiće hitno ukidanje takse i ukoriće kosovsku vlastPoslanik Skupštine Kosova Iljir Deda izjavio je večeras da će visoki američki i nemački zvaničnici, koji će narednih dana posetiti Kosovo, zatražiti od kosovskih institucija hitno ukidanje takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine.Deda je za kablovsku televiziju T7 rekao da će savetnici Angele Merkel, Matias Lutenberg i Jan Heker, na sastancima koje će imati sa najvišim zvaničnicima zemlje zatražiti hitno ukidanje takse.Najavio je da će kosovski zvaničnici dobiti ozbiljan ukor od podsekretara SAD Dejvida Hejla.Prema njegovim rečima, Hejl će doneti "još jednu pretnju" Kosovu.Izrazio je razočaranje da je Kosovo došlo u situaciju da dobija pretnje od strane SAD koja ju je oslobodila.