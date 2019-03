Kragujevački „1 od 5 miliona“: Pritisci iz Beograda ko će govoriti na protestima

„Doživeli smo nipodaštavanja i opstrukcije od nekih beogradskih centara, to su nekakva udruženja i pokreti i usmereni su u tom cilju da nam oni određuju ko će govoriti u Kragujevcu i to neko treba samo da aminuje“, rekao je Nenad Maksimović iz Odbora protesta, u subotu, na 10. protestu na Đačkom trgu. On nije konkretno naveo u vezi s kojim govornikom je bilo pritisaka ali je rekao da u Odboru imaju želju da to shvate kao „mali nesporazum,...