Polovičan učinak Srba u Indijan Velsu: Kecmanović u četvrtfinalu, Nadal prejak za Krajinovića

Jedan od dva. To je učinak srpskih tenisera u mečevima osmine finala Mastersa u Indijan Velsu. Dalje je prošao Miomir Kecmanović, dok je Filip Krajinović završio učešće. Kecmanović je prošao u četvrtfinale pošto mu je posle prvog seta predao Japanac Jošihito Nišioka. Kecmanović je prvi set dobio sa 6:4 i to pošto je do drugog brejka došao u devetom gemu za vođstvo od 5:4. PROČITAJTE JOŠ: Uporni levoruki Japanac sledeći Kecmanovićev rival On...