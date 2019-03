Tvrd stav Pariza: "Produžavanje u svrhu ponovnih pregovora ne dolazi u obzir"

Francuska ne podržava kratki produžetak perioda za istupanje Velike Britanije iz EU ukoliko je njegova svrha samo to da London pokuša ponovo da pokrene pregovore o uslovima Bregzita, izjavio je neimenovani zvaničnik iz kancelarije francuskog predsednika Emanuela Makrona. On je za Rojters rekao da kratko produžavanje u svrhu ponovnih pregovora o sporazumu za Bregzit ne dolazi u obzir. "Ili će doći do ishoda bez sporazuma ili do toga da...