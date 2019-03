Kovačević: Dođite na protest 13. aprila, to je pitanje opstanka (VIDEO)

Beta pre 20 minuta

Na večerašnjem protestu "Jedan od pet miliona" u Beogradu građani su pozvani da se okupe u što većem broju 13. aprila na veliki narodni protest u glavnom gradu, jer to pitanje opstanka.Zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću upućen je zahtev da ukloni ograde postavljene za gondolu do utorka 19. marta do 18 časova ili će u suprotnom to sami uraditi.Dramaturg Siniša Kovačević kazao je okupljenima da Srbija "ima potencijala da se oporavi", ali da treba da dođu 13. aprila kako bi se izborili "za malo pravde i mnogo slobode".

"Lažna je dilema pun frižider ili sloboda, a mi smo potomci onih koji su goloruki ustajali protiv careva, samo jedna jednakost postoji - sloboda ili smrt, a mi hoćemo slobodu", rekao je Kovačević koji je potredsednik Narodne stranke.



On je kazao i da građani nemaju prava da odustanu od protesta, zato što na taj način menjaju sistem vrednosti.



"Moramo se vratiti čestitosti i poštenju, a onda će političke promene doći kao nus pojava", kazao je Kovačević i dodao da "hoćemo da izaberemo predsednika koga na izbore neće dovesti bugarskim vozom, koji neće imati sve plakate u zemlji, gde se glas ne kupuje za crvenu i flašu pelinkovca".



On je ocenio da su građani dobili "božju kaznu od vlasti" i više puta ponovio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić treba da ode sa vlasti.



Prema njegovim rečima, Vučić je stvorio klut vođe namerno se okruživši nesposobnim ljudima "kako bi mogao da dominira".



"To je čovek koji, kada se sretne sa istinom, ne prepozna je, jer se toliko se retko viđaju", rekao je Kovačević.



On je kazao i da je Kosovo sprsko, da je "deo svih nas" i da Vučić ne može da reši to pitnje.

"Ne mogu do dogovora doći ratni huškaš i trgovci organima i ubice, jedini način da se reši problem Kosova je da on ode", kazao je Kovačević.



Nakon njegovog obraćanja građani su krenuli u šetnju centralnim beogradskim ulicama, posle koje će blokirati zgradu RTS-a u Takovskoj ulici gde će organizovati "Dnevnik slobodne Srbije". Gost Dnevnika biće predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić.