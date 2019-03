Vanredni izbori u FSS: Slaviša Kokeza do 2023.

Slaviša Kokeza ostaje prvi čovek srpskog fudbala. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije će danas dobiti novi mandat u trajanju do četiri godine i ako sve bude kako je najavljeno na poziciji na koju je došao 2016. ostaće sve do 2023. Za 17 časova u Sportskom centru u Staroj Pazovi zakazana je Vanredna Skupština FSS, na kojoj je Kokeza jedini kandidat za predsednika. To znači da suštinski nema prepreka da opet bude izabran na funkciju. Za to će...