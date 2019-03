Evropska unija se oglasila povodom protesta u Beogradu, a ovo je poruka

Protesti u Srbiji treba da budu mirni i u okvirima zakona kao što je to bilo do pre poslednjeg vikenda, kaže portparolka EU Maja Kocijančić. Ona je, povodom eskalacije nasilja na protestima u Srbiji, pozvala na mir i uzdržanost. - ”Iako pravo građana na mirne demonstracije ostaje osnovna vrednost demokratije i mora biti poštovano, protesti bi trebalo da ostanu mirni i u okvirima zakona, kao što je to bio slučaj pre ovog vikenda - izjavila...