Tim preko Federera do prvog Indijan Velsa (VIDEO)

Timu je ovo 12. titula, svakako najvažnija, posebno jer je postao prvi Austrijanac posle Tomasa Mustera i 1997. godine sa trofejom na Mastersu. U ženskoj kokurenciji trijumfovala je 19. godišnje kanadska teniserka Bjanka Andresku. Tinejdžerka je u finalu u Indijan Velsu savladala Nemicu Andželik Kerber rezultatom sa 6:4, 3:6, 6:4. Masters u Indijan Velsu igrao se za nagradni fond od 9.035.428 dolara. Domi does it! He takes the in Indian...