Milioni Fejsbuk lozinki poznate svim zaposlenima u toj mreži

Lozinke miliona korisnika Fejsbuka su pristupačne za gotovo 20.000 zaposlenih na servisu te društvene mreže, javio je britanski Bi-bi-si (BBC). Istraživač bezbednosti Brajan Krebs objavio je vesti o neuspesima da se zaštite podaci do 600 miliona korisničkih lozinki koje su uskladištene u tekstu koji nije posebno kodiran (šifriran). To su lozinke koje datiraju još iz 2012, rekao je Krebs. On je rekao da mu je izvor iz Fejsbuka rekao o „bezbednosnim propustima“ koji omogućavaju programerima da kreiraju aplikacije gde lozinke nisu kodirane. U...