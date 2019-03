Vučić: Neće više biti nasilja na protestima

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da više neće biti dozvoljeno nasilje na protestima i istakao da i ako se desi trajaće "toliko kratko da će svi dobro razumeti poruku države".On je novinarima u Novom Sadu rekao da nema potrebe da se ljudi plaše, jer više neće biti pogrešnih procena u vezi mogućnosti nasilja."To što se dogodilo, dogodilo se jer smo mi mislili da imamo posla sa liderima koji su normalni i racionalni, ali kada vidite da imate posla sa dvojicom tajkuna kojima se žuri da obnove svoje finansije pljačkom državne imovine i jednim fašistom, mi smo napravili pogrešnu procenu sada više na razum fašiste (Boška) Obradovića i tajkuna (Dragana) Đilasa i (Vuka) Jeremića ne računam i preduzećemo sve mere i građani nemaju razloga da se više plaše nikakvo nasilje nigde neće biti dozvoljeno", rekao je Vučić.On je kazao da ne želi krvoproliće, ni da strada nijedna srpska glava ni u jednom sukobu."Nama je potreban mir, napredak, razvoj, nove zgrade, bolnice, klinički centri i zato ćemo da se borimo još snažnije i jače, ali više neće biti iznenađenja po pitanju nasilja", rekao je Vučić.On je kazao da je pitao šta je bio smisao protesta ispred zgrade predsedništva kada je zgrada okružena, i kako je rekao, samo jedna stvar je u pitanju - da ga ubiju."Postoji samo jedna stvar koju možete da napravite da biste se dočepali vlasti, to je da me ubijete. Evo kažite mi koji je drugi način da me ubiju: pod jedan ubistvo, a pod dva izbori, ali znaju da ih narod neće", rekao je Vučić.On je povodom hapšenja demonstranata dodao da je Uroš Savić koji je rekao da u pritvoru nije dobio da jede i pije vodu, iz Dveri i da mu je Boško Obradović rekao da to slaže. Vučić je i za druge studente koji su bili uhapšeni rekao da su politički aktivisti.Vučić je kazao i da se na protestima okuplja mnogo manji broj ljudi od onog koji predstavlja opozicija i da je na protestu u Novom Sadu juče bilo 692 demonstranta.Presuda Karadžiću ne znači ukidanje Republike SrpskePredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da presuda bivšem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, kojom je osuđen na doživotni zatvor, ne znači da ukidanje Republike Srpske."Oni koji maštaju da presuda može da znači ukidanje Republike Srpske moj odgovor je da je RS dejtonska i ustavna kategorija, a u skladu sa Dejtonskim sporazumom jedan od garanta njegovog sprovođenja je Srbija i neće biti nikakvog ukidanja RS i to je centralno i najvažnije pitanje i to je reakcija Srbije", rekao je Vučić novinarima u Novom Sadu upitan o stavu prema presudi.On je rekao da se njegov stav u odnosu na prvostepenu presudu Karadžiću nije promenio i da misli da je važno da Srbija gleda u budućnost i sopstveni razvoj i razmišlja kako sebe i svoju snagu da izgradi i politički i ekonomski.