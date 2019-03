Sudbina "Bregzita" "je u rukama naših britanskih prijatelja", rekao je predsednik Evropskog saveta Donald Tusk nakon što su lideri EU odobrili odgađanje za najmanje dve sedmice. Ukoliko poslanici britanskog parlament odobri sporazum premijera Tereze Mej o povlečenju iz EU naredne sedmice "Bregzit" će biti odgođen do 22. maja, međutim ukoliko se to ne dogodi London ima na raspolaganju do 12. aprila da izađe sa novim planom. Tusk je rekao da je...