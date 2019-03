Jokić drži visok standard, zablistao i Mari, pa slomio Detroit (video)

Sakramento nadigrao Dalas, Bogdan vrlo dobar, Bjelica solidan, Dončić opet do tripl-dabla Odavno više nije vest kada Nikola Jokić zabeleži dabl-dabl učinak, to je postao standard ispod kojeg se više ne spušta. Srpski as je peti put zaredom upisao dvocifreni učinak u dve najvažnije statističke kategorije i na odličnom je putu da sezonu završi s takvim prosekom! Jokić je opet bio jedan od najboljih u pobedi nad Detroitom rezultatom 95:92, pošto je meč završio s 23 poena (10/24 iz igre, 0/5 za tri) i 15 skokova, uz dve...