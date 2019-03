Han: Javni servis ima odgovornosti i obaveze; Brnabić: Vlast ne utiče na uređivačku politiku nijednog medija

Nakon razgovora sa Johanesom Hanom, premijerka Brnabić je rekla da u Srbiji postoje slobodni mediji koji mogu slobodno da kritikuju vlast. "Sloboda medija postoji, mediji ovde mogu da iskažu stavove, da kritikuju vlast, predsednika i to najčešće i rade. U Srbiji postoje mediji koji misle da Vlada dobro radi svoj posao i oni koji misle da ne radi dobro. Ali svi oni imaju prostora da to javno kažu i da se to, kao i u drugim evropskim državama,...