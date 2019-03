Protest "1 od 5 miliona": Šetnja završena ispred zgrade Vlade, okupljeni poručili: Nećemo odustati od naših zahteva

Okupljanje građana na još jednom protestu "1 od 5 miliona" počelo je kod Filozofskog fakulteta u Beogradu, odakle je kolona centralnim ulicama stigla do RTS-a, a potom do zgrade Vlade Srbije. Tu se okupljenima obratio glumac Branislav Lečić. - Ko sme, taj može, a to smo mi. Verujemo samo u sebe i ta vera će pobediti. Definitivno moramo da raščistimo - mi ne ratujemo protiv Vučića, on je pojava. Mi ratujemo protiv sebe, protiv straha u nama, protiv...