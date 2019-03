Lazić: Cela sezona staje u treću utakmicu

Kapiten košarkaša Crvene zvezde Branko Lazić rekao je sinoć da cela sezona "faktički staje" u trećoj utakmici polufinalne ABA serije sa Partizanom. "Moramo svi da budemo fokusirani, bez obzira na to ko je na terenu, ko nije u igri. To je naš posao i to se očekuje od nas. Pokušaćemo da se pripremimo do sledeće utakmice. Cela sezona faktički staje u tu treću utakmicu u ovom trenutku. Mislim da će biti veći pritisak, ali bio je prisutan i...