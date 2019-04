Vrhovni kasacioni sud: Ništava odredba ugovora o indeksiranju dinarskog duga u švajcarcima

Beta pre 2 sata

Vrhovni kasacioni sud Srbije saopštio je danas da je zauzeo stav da banke mogu da ugovore valutnu klauzulu u cilju očuvanja jednakosti dinarskog iznosa kredita i vraćenih sredstava koja se indeksiraju u evrima, ali da je ništava odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga u švajcarskim francima."Ništava je odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka koja nije utemeljena u pouzdanom pisanom dokazu da je banka plasirana dinarska sredstva pribavila posredstvom sopstvenog zaduženja", navodi se u saopštenju tog suda.Dodaje se da su banke pre zaključenja ugovora korisniku kredita bile dužne da dostave potpunu pisanu informaciju o svim poslovnim rizicima i ekonomsko-finansijskim posledicama koje će nastati primenom indeksacije domaće valute u švfajcarskim francima.Sud je zaključio da ugovor o kreditu proizvodi pravno dejstvo i nakon utvrđenja ništavosti klauzule o indeksaciji duga primenom kursa švajcarskog franka."Ugovori će se posle utvrđenja ništavosti klauzule o indeksaciji, izvršiti konverzijom uz očuvanje jednakosti uzajamnih davanja – tržišne vrednosti datog kredita utvrđene na osnovu kursa evra na dan zaključenja ugovora i isplatu kamate u visini određenoj ugovorima o kreditu iste vrste i trajanja", naveo je sud.U parničnom postupku u kome se odlučuje o pravnoj valjanosti ugovora o kreditu, odnosno ugovorne klauzule o indeksaciji duga u švajcarcima, sud će na predlog tužioca odrediti privremenu meru kojom se davaocu kredita zabranjuje realizacija sredstava obezbeđenja, ukoliko već nije pokrenuto izvršenje.U slučaju kada je, kako se navodi, postupak izvršenja radi realizacije sredstava obezbeđenja duga iz kredita već pokrenut, sud odnosno javni izvršitelj će na zahtev izvršnog dužnika odložiti izvršenje bez polaganja jemstva.Vučić: Stav Vrhovnog kasacionog suda je deo rešenja koje su dužnici u švajcarskim francima tražiliStav Vrhovnog suda da je ništavna ugovorna odredba o kreditima indeksiranim u švajcarskim francima je deo rešenja koje su dužnici tražili, rekao je danas za TV Prva predsednik Srbije Aleksandar Vučić."Dakle za one u postupku izvršenja postupak se prekida, bilo bi dobro da se izjednači sudska praksa. Ovo je dobra prilika da razgovore nastavimo i tražimo rešenje", rekao je on.Dodao je da su "građani koji su uzeli te kredite naivni i dobri, pošteni građani ove zemlje" i da su "bili na neki način prevareni jer im je rečeno da im je u tom trenutku to najbolje".Vučić je rekao da je odluka države da pomogne zaduženima u CHF bila veoma teška."Ali spremni smo da sve prihvatimo, banke nisu imale pravo da podignu tada toliko kamate. Iako neobavezujući, stav suda sada je dobar pravac", rekao je on.Vučić je novinarima u Loznici rekao da će se u naredna dva dana u razgovorima sa predstavnicima banaka tražiti najbolje rešenje za otplatu kredita u francima."Za građane je važno da se obustavlja postupak prinudne naplate", kazao je Vučić.Istakao je da se nada da će "jednom za svagda" biti rešena nepravda koja je načinjena kada je dozvoljeno da se građani zadužuju pod ogromnim kamatama.Dužnici delimično zadovoljni stavom Vrhovnog kasacionog sudaGrađani zaduženi kreditima u švajcarskim francima delimično su zadovoljni stavom Vrhovnog kasacionog suda o ugovorima koje su banke sklapale sa korisnicima tih kredita, kazala je danas agenciji Beta predstavnica udruženja CHF Srbije Sonja Vujanović.Vrhovni kasacioni sud danas je zauzeo stav da je ništava odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga u švajcarskim francima, zatim da se ti krediti mogu konvertovati u kredite vezane za evro, po kursu na dan zaključenja ugovor, i da treba obustaviti sve postupke prinudne naplate kredita indeskiranih u francima."Zadovoljni smo stavom o ništavnosti valutne klauzule i o obustavi postupaka prinudne naplate, ali time nije rešen problem onih dužnika gde je postupak već završen i oni su ostali bez stana", kazala je Vujanović.Ona je istakla da je zahtev da ti korisnici kredita budu obeštećeni jer su oni isplatom ogromnih kamata praktično uglavnom otplatili stan koji im je oduzet.Predstavnici udruženja CHF Srbija će, kako je kazala Vujanović, učestvovati u radu radne grupe koja će od sutra pripremati predlog rešenja za dužnike koji imaju kredite u evrima i one kojima je banka oduzela stan zbog nemogućnosti naplate pozajmice."U toj grupi će biti i predstavnici banaka, Narodne banke Srbije i Vlade Srbije. Nadamo se da će rešenje uskoro biti predloženo", kazala je Vujanović.Članovi udruženja CHF Srbija su 21. marta počeli protest ispred Vrhovnog kasacionog suda a protes su prekinuli posle sedam dana, kad ih je posetio predsedniak Srbije Aleksandar Vučić koji je obećao da će država rešiti njihov problem.Trenutno je u Srbiji oko 16.800 građana zaduženo u francima, a njih dug bankama je značajno uvećan zbog jačanja švajcarske valute.