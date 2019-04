Uhapšene dve osobe zbog sumnje da su razmenjivale dečiju pornografiju

BEOGRAD - Beogradska policija uhapsila je V.S. (50) iz Šapca i Đ.G. (58) iz Novog Sada zbog posedovanja i distribucije dečije pornografije, saopšteno je u četvrtak. Kako se navodi, policija sumnja da je V.S. tokom dužeg vremenskog perioda putem aplikacije za mobilne uređaje "mesindžer" slao svoje obnažene fotografije maloletnim osobama, starosti od osam do trinaest godina, i tražio da one njemu šalju svoje. Kod osumnjičenog Đ. G. uvidom...