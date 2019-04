Tomić: Zvezdini igrači koncentrisani samo na košarku

Beta pre 1 sat

Trener Crvene zvezde Milan Tomić izjavio je danas da su njegovi košarkaši koncentrisani samo na utakmicu i da želi da izoluje ekipu od, kako je naveo, "smešnih stvari" koje se dešavaju."Igrači su koncentrisani samo na košarku. A, to što se napravilo, nije se napravilo od strane Zvezde, već sa druge strane. Živimo za ovaj klub i za to da se plasiramo u finale. Svako pokušava da na svoj način napravi nešto što bi moglo da utiče na naš klub, ali toga neće biti", rekao je Tomić na konferenciji za novinare.Zvezda i Partizan će se sastati u odlučujućoj, trećoj utakmici polufinalne serije ABA lige."Utakmica znači mnogo. Tim treba da se koncentriše samo na košarku jer sa druge strane pokušavaju da naprave male igranke koje mogu da utiču na naš tim. Hoću da izolujem ekipu od svih tih smešnih stvari", kazao je Tomić.Smetaju mu reči trenera Partizana Andree Trinkijerija koji je koristio bokserske termine u prethodna dva obraćanja javnosti."Posao je da radim kao trener, a ne kao trener boksera. Igračima ne mogu da kažem ni krv, ispod pojasa, ni brutalni udarci, već im pričam samo o vezi košarke i sporta. Košarke, u kojoj je Srbija prva u tom sportu. Sa one tamo strane govore u vezi napretka srpske košarke, a s druge strane se pominje krv, udarci, brutalnosti i tako te stvari. Verovatno pokušavaju da naprave pritisak na nas, ali su se prevarili i prave pritisak samo sebi. Ovo nije bitka za život i smrt, ovo je bitka da se dobije utakmica", rekao je Tomić.Po njegovim rečima, mnogo mladih ljudi i dece čita medije i gleda utakmice i da je najbolje za srpsku košarku da se ne koriste takvi termini, već da treba da se priča samo o sportu.Tomić je naveo da nije komentarisao suđenje tokom sezone i da neće ni sad."Suđenje nisam komentarisao, niti ću, ali ako je bio brutalan pritisak na prvoj utakmici, ništa se ne priča o drugoj. Svi smo bili tamo i znamo šta se dešavalo na toj utakmici. Odelo što sam odneo na hemijsko čišćenje, gospođa što radi pita šta je ovo, a ja ne znam šta da joj odgovorim. Korektno smo se držali na toj utakmici, izdržali smo sve što se dešavalo. Deo sam Crvene zvezde, oglašavao se i klub, a ne Milan Tomić ili Nebojša Čović. Koliko vidim, s druge strane se vide dva imena koja ratuju protiv našeg kluba. Izgleda kao da smo u istom košu, ali to nije tako", rekao je Tomić.Tomić je pozvao navijače da pomognu ekipu da pobedi što je jedini uspeh."Ovo je sigurno najbitniji trenutak sezone. Igraćemo jednu od odlučujućih utakmica, svesni smo da je veoma bitna utakmica i želimo da je dobijemo", rekao je trener Zvezde.Po njegovim rečima, Zvezda može da pobedi samo ako bude igrala timski."Utakmicu moramo da dobijemo kao tim. Drugačije je igrati polufinale ili finale, a drugačije tokom sezone, kada može da iskoči pojedinac i dobije. U ovakvim je najbitnije da se igra kao ekipa", dodao je Tomić.Košarkaš crveno-belih Dejan Davidovac rekao je da očekuje tešku utakmicu, kao što je bila i svaka sa Partizanom do sad."Odlično se poznajemo i mislim da neće biti nekih spektakularnih iznenađenja. Imali smo vremena da sumiramo utiske i spremni smo. Nadamo se pobedi, naravno. Cele sezone smo radili zbog ovoga i svi smo svesni šta ovo nosi", rekao je Davidovac.Utakmica će se igrati u subotu od 18.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić".