Blistava igra Međedovića za četvrtfinale Vinston Sejlema

B92 pre 5 sati
Blistava igra Međedovića za četvrtfinale Vinston Sejlema

Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale turnira u Vinston Sejlemu posle pobede nad Kanađaninom Gabrijelom Dijalom u dva seta (6:4, 6:2).

Srpski teniser briljirao je na terenu protiv 33. igrača na ATP listi i zasluženo je obezbedio svoje mesto među osam najboljih tenisera na poslednjem turniru pred US Open. Hamad se tako pridružio Miomiru Kecmanoviću, koji je takođe obezbedio svoje mesto u četvrtfinalu. Međedović je na odličan način započeo meč, jer je uspeo da u prvom gemu napravi brejk. Tu prednost srpski teniser je sačuvao do kraja seta. Imao je Hamad priliku da pred u petom gemu napravi novi
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Evo gde možete da gledate TV prenos meča Miomir Kecmanović - Sebastijan Korda u Vinston Sejlemu

Evo gde možete da gledate TV prenos meča Miomir Kecmanović - Sebastijan Korda u Vinston Sejlemu

Telegraf pre 5 minuta
Međedović je nova zvezda srpskog tenisa! Hamad urnisao duplo "boljeg" protivnika i prošao u četvrtfinale

Međedović je nova zvezda srpskog tenisa! Hamad urnisao duplo "boljeg" protivnika i prošao u četvrtfinale

Telegraf pre 5 sati
Arhiviran svetski broj 34: Kecmanović nastavlja sa sjajnim igrama

Arhiviran svetski broj 34: Kecmanović nastavlja sa sjajnim igrama

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

US OpenATPKanadaATP listaHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Kad Ameri otkriju Evrobasket

Kad Ameri otkriju Evrobasket

Velike priče pre 11 minuta
Evo gde možete da gledate TV prenos meča Miomir Kecmanović - Sebastijan Korda u Vinston Sejlemu

Evo gde možete da gledate TV prenos meča Miomir Kecmanović - Sebastijan Korda u Vinston Sejlemu

Telegraf pre 5 minuta
Bode na korak pod Lige šampiona, Murinjo bez pobede u otadžbini

Bode na korak pod Lige šampiona, Murinjo bez pobede u otadžbini

Danas pre 5 sati
Krstović prodat za 25 miliona: Zvezda dobiju veću sumu nego od prvobitne kada je napustio crveno-bele

Krstović prodat za 25 miliona: Zvezda dobiju veću sumu nego od prvobitne kada je napustio crveno-bele

Danas pre 6 sati
Lozana: Jaka kiša nije smetala Andriani Vilagoš, ali jeste Angelini Topić

Lozana: Jaka kiša nije smetala Andriani Vilagoš, ali jeste Angelini Topić

Danas pre 6 sati