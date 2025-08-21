Blistava igra Međedovića za četvrtfinale Vinston Sejlema

Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale turnira u Vinston Sejlemu posle pobede nad Kanađaninom Gabrijelom Dijalom u dva seta (6:4, 6:2).

Srpski teniser briljirao je na terenu protiv 33. igrača na ATP listi i zasluženo je obezbedio svoje mesto među osam najboljih tenisera na poslednjem turniru pred US Open. Hamad se tako pridružio Miomiru Kecmanoviću, koji je takođe obezbedio svoje mesto u četvrtfinalu. Međedović je na odličan način započeo meč, jer je uspeo da u prvom gemu napravi brejk. Tu prednost srpski teniser je sačuvao do kraja seta. Imao je Hamad priliku da pred u petom gemu napravi novi