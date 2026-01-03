Snimak koji će sve obradovati: Jokić ispratio meč Denvera u društvu saigrača, jedan detalj svima zapao za oko!

Hot sport pre 2 sata
Snimak koji će sve obradovati: Jokić ispratio meč Denvera u društvu saigrača, jedan detalj svima zapao za oko!

Deluje da ćemo imati priliku brže da ga vidimo na parket nego što se mislilo! Nikola Jokić pojavio se uz ekipu Denvera na gostovanju u Klivlendu, a snimci sa ulaska u dvoranu brzo su privukli pažnju, jer njegovo kretanje nije ostavljalo utisak ozbiljnije povrede.

Iako se nije našao u sastavu za duel protiv Klivlend Kavalirsi, Jokić je bio uz saigrače i bodrio tim sa strane. Srpski centar se povredio 30. decembra, tokom utakmice protiv Majami Hita, nakon čega je procenjeno da će zbog problema sa levim kolenom pauzirati oko četiri nedelje. Ipak, dodatnu dozu optimizma donosi snimak koji kruži društvenim mrežama, na kojem se vidi nasmejani Jokić kako bez vidnih poteškoća hoda, rame uz rame sa takođe povređenim saigračem
