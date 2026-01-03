„Bla, bla, bla, svi izgovori ovog sveta“: Trener Denvera posle poraza o odsustvu Jokića

Denver Nagetsi nisu uspeli da se vrate sa pobedom iz Klivlenda, a izostanak povređenog Nikole Jokića pokazao se kao preveliki hendikep za aktuelnog NBA šampiona.

Iako je ekipa pružila snažan otpor i ostavila dobar utisak u pogledu borbenosti, u odlučujućim momentima jasno se videlo koliko nedostaje igrač oko koga se gradi čitav sistem igre. Na konferenciji za medije, trener Dejvid Adelman nije izbegavao pitanja o odsustvu centara, pre svega Jokića, i uticaju koji je to imalo na dešavanja na parketu. „Da, zapravo su centri bili problem, a u nekoliko navrata mislio sam da smo dobro ‘zazidali’ reket… Ali da, očigledno nam