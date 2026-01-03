Durent: Ne želim da Jokić prođe kao ja

Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, doživeo je povredu zbog koje ga čeka pauza od oko tri nedelje, a situaciju u kojoj se našao srpski as komentarisao je i Kevin Durent.

Uspeo je Nikola Jokić da izbegne najtežu povredu i mogao je Denver da odahne, ali svakako srpskog asa čeka pauza. NBA zvezda želi da Jokića što pre vidi na parketu. „Dobro je što je reč o četiri nedelje i što nije ništa ozbiljnije. Nije u pitanju neka teža povreda. Delovalo je kao mala nezgoda i verujem da će se brzo vratiti. On je sjajan za košarku i svi želimo da najbolji igrači budu na terenu“, rekao je Durent. Nedavno je Durent takođe govorio o Jokiću i