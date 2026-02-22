Saša Obradović: Očekuje nas još deset finala, Kalinić je srce i duša Zvezde

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su šesti put zaredom Kup Radivoja Koraća, pobedivši ekipu Mege u finalu rezultatom 106:84 (35:25, 30:25, 16:20, 25:14).

Nakon prvog trofeja u Kupu sa ekipom Crvene zvezde, svoje utiske izneo je glavni trener crveno-belih, Saša Obradović. – Osvajao sam i Kupove u inostranstvu, ali je ovo ubedljivo najlepši, jer je osvojen sa mojom Zvezdom. Čestitam mojim pomoćnicima. Hvala publici, bili su, zaista šesti igrač – započeo je Obradović. Imao je reči hvale za svog kolegu. Vuleta Avdalovića. – Čestitike Megi, vidi se da Vule Avdalović radi dobar posao. Poseduje veliki talent i želim mu sve