Evo šta je Željko Drčelić uradio s medaljom koju je dobio posle Kupa u Nišu: Ovo će oduševiti Delije!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Megu u finalu Kupa Radivoja Koraća sa 106:84 i došli su do 15. trofeja u Kupu, šestog uzastopnog.

Ovo je predsedniku Zvezde Željku Drčeliću bio drugi trofej sa crveno-belima, a oba su u Kupu Radivoja Koraća. Zbog toga je odlučio da posle ovog trofeja i medalje koju je dobio, načini dobro delo i ostavi jednom mališanu uspomenu za ceo život. Reč je o Lazaru Živkoviću, koji pati od spinalne mišićne atrofije, pa je u invalidskim kolicima. Ipak, to ga ne sprečava da redovno bodri Zvezdu i da ide na utakmice van rodnog Niša. Kada je u pitanju Kup Radivoja Koraća, tu