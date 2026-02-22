Zvezdin Džordan je MVP

Sputnik pre 3 sata
Zvezdin Džordan je MVP

Imali su Čikago Bulsi Majkla Džordana, Crvena zvezda naravno u nekim svojim dometima ima Džordana - Nvoru. Nisu njih dvojica za poređenje, ali Zvezdin Džordan je odigrao jako dobro finale protiv Mege. Pobrao je individualna priznanja Amerikanac i bio je MVP finala Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Nvora je osvojio i trofej za najboljeg strelca finala sa 29 postignutih poena. Nigerijac je meč sa Megom završio sa 29 poena, šest skokova i sa 32 indeksna poena, što je najviše od svih igrača na obe strane. Odlično se snašao u redovima Crvene zvezde, igra jako dobro ove sezone i od Nvore se tek očekuju prave stvari.
