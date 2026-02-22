Džared Batler spava dok trešte narodnjaci: Hit snimci sa slavlja Crvene zvezde

Mondo pre 4 sati  |  Jelena Bijeljić
Džared Batler spava dok trešte narodnjaci: Hit snimci sa slavlja Crvene zvezde

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su prvi trofej u sezoni, pošto su slavili u finalu Kupa Radivoja Koraća protiv Mege.

MVP priznanje poneo je Džordan Nvora, Ognjen Dobrić je podigao svoj prvih pehar kao kapiten, a potom je usledilo veliko slavlje u autobusu. Ipak, Džared Batler nije bio previše zainteresovan. Američki bek je uspeo da zaspi tokom ludnice koju su napravili njegovi saigrači, a njegove reakcije najbolje govore koliko mu se ne dopada srpska muzika. Fotografije Batlera koji spava su postale viralne na društvenim mrežama. Batler je očigledno bio preumoran posle odigrane
