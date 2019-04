Uskoro lex specijalis o problemu "švajcaraca"

"Mi ćemo verovatno uskoro ići na jedan 'leks specijalis', ukoliko uspemo sve da dogovorimo, a razgovaramo sa svima. Mislim da smo na veoma dobrom putu da to jednom za svagda zatvorimo", rekao je Vučić i dodao da su prethodnih dana, svakodnevno, on i njegovi saradnici imali sastanke sa bankama, NBS, vladom, udruženjima zaduženih. "Mislim da će sve da bude završeno u danima i nedeljama pred nama", rekao je Vučić novinarima. On je podvukao da će...