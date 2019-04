Vesna Mikić: Još nisam dobila rešenje o svojoj smeni

Mikić je za današnju "Politiku" rekla da do sada nije dobila pismeno rešenje o svojoj smeni, iako je od tada prošlo više od deset dana. Ističe da joj, bez obzira na to što je uredno dolazila na posao, niko nije rekao da je razrešena, iako je premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj to napisao na fejsbuk profilu 25. marta. "Kao razlog za moju smenu naveo je da moj post na Fejsbuku oslikava govor mržnje. Pazite, Haradinaj...