Vučić: Ako sačuvamo mir i stabilnost na Kosovu imaćemo dobru budućnost

Beta pre 7 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uveren u dobru budućnost Srbije "ako izdržimo i uspemo da sačuvamo mir i stabilnost na Kosovu".Najavio je i da će penzije u Srbiji ove i svake godine biti povećavane, kao i plate u javnom sektoru."Svake godine će penzije biti uvećavane značajno više od stope inflacije. Povećaćemo i plate u javnom sektoru, za medicinske sestre, vojnike, policajce, socijalne radnike, nastavnike, poljoprivrednike", rekao je Vučić.On je u Petrovcu na Mlavi u okviru kampanje "Budućnost Srbije" najavio izgradnju vrtića u tom mestu u vrednosti od 37 miliona dinara, kao i ulaganje od 160 miliona dinara za turističko povezivanje tog kraja."Zemljište kasarne daćemo bilo kom investitoru koji želi da zaposli 300 ljudi", kazao je Vučić i dodao da se on i članovi Vlade Srbije bore za svaku fabriku u svakom gradu.Prema njegovim rečima u svakom kraju države koji obiđe građani se žale da im nedostaju fabrike, pa je najavio posebne podsticaje kako bi investitori gradili fabrike u Braničevskom okrugu."Imali smo toliko funkcionera iz Čačka, Kraljeva, Loznice, niko tamo nijednu fabriku nije doveo i nijednog investitora", kazao je Vučić.Vučić je, govoreći o situaciji na Kosovu, kazao da je veliki politički problem to što su kosovski Albanci "iracionalni i ne znaju šta rade"."Ukoliko izdržimo i sačuvamo mir i stabilnost, ja sam uveren u dobru budućnost Srbije i da ćete moći sa više radosti i optimizma da čekate sutrašnjicu", poručio je Vučić.Na mitinzima SNS nema rulje, skupove uredno prijavljujemo, ne upadamo u tuđe prostorijePredsednik Srbije i Srpske napredne stanke Aleksandar Vučić izjavio je danas da nikada na skupovima te stranke nije bilo rulje, te da svoje mitinge SNS prijavljuje uredno i na njima nema "vešala, batinjanja i upadanja u bilo čije prostorije".Vučić je novinarima u Petrovcu na Mlavi u okviru kampanje "Budućnost Srbije" rekao da ne čita novine "Danas", te da nije video da je lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić u intervjuu za taj list kazao da "političke hulje nikada nisu mogle bez rulje"."Boris Tadić je uvek kad je govorio o svojim političkim protivnicima govorio o sebi... Nisam ga baš sasvim razumeo i nište ne razumem te ljude, izgleda da nekim različitim jezicima govorimo", rekao je Vučić.Vučić je kazao da misli da su mu "dani odavno zakonom odbrojani" i da smatra da je to sasvim u redu.Govoreći o akcijama opozicije protiv radova u Beogradu, Vučić je kazao da nikada nije video da neko otima saobraćajne znake i nosi ih po gradu, a da se svi plaše da im to kažu u lice, te da se on ne plaši."Dođu uzmu znak i nose negde po gradu. E jesi video što smo pametni, oteli smo znak? E svaka ti čast genije, ja sam svašta u životu video al' to nisam video. Ja ne znam ko su im mentori, ali mislim da treba jedna druga struka da kaže svoj stav i mišljenje, ali ja nisam iz te struke i ne mogu da pomognem po tom pitanju", rekao je Vučić.Verujem da mogu da se ukinu takse, ali se plašim da Priština to neće učinitiPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da je moguće da Priština ukine takse, ali da se plaši da to neće uraditi.On je novinarima u Petrovcu na Mlavi, obilazeći Braničevski okrug u okviru kampanje Budućnost Srbije, rekao da je Srbija u problemu što se tiče kosovskog pitanja, ali da su predstavnici Prištine u još većem."Bačeni smo u slepu ulicu, a neki drugi su vozili do nje", rekao je Vučić.