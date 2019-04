Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je na svom Tviter nalogu napisao da su "lideri Saveza za Srbiju i njihovi sledbenici gađali jajima policijske službenike na dužnosti ispred zgrade Vlade". Ministar je ovaj potez ocenio kao "skandalozan". Podsetimo, večerašnji protest trebalo je da ide do zgrade televizije Pink, ali je trasa promenjena, pa su okupljeni od Vlade otišli do Trga Republike, a potom do Skupštine grada, gde je...