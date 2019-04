Vučević: SzS sprovodi nezabeležene poteze, napada gradilište

Izvor: N1 Vučević je na stranačkoj konferenciji za novinare rekao da opozicija sprovodi poteze koji su do danas u Srbiji "nezabeleženi", poput napada na gradilišta. "To je politika čiste mržnje, nasilja i revanšizma", ocenio je Vučević i naveo da "SNS poziva državne organe da reaguju i da procesuiraju one koji su na protestu u subotu uveče činili prekršaje". Vučević tvrdi i da su učesnici protesta "gađali policajce jajima" ispred zgrade...