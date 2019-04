Vučić o menjanju granica: Da svi poštuju teritorijalni integritet svih, Srbija nema ...

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Mostaru da je veoma važno da svi poštuju teritorijalni integritet Srbije, jer i Srbija poštuje teritorijalni integritet svih ostalih."Ako me pitate šta Srbija misli o promeni granica na Balkanu, mi smatramo da je veoma važno da svi poštuju teritorijalni integritet Srbije jer i Srbija poštuje teritorijalni integritet svih ostalih. Tako je bilo, nadam se da će tako i ostati", kazao je Vučić novinarima u Mostaru.On je to rekao odgovarajući na novinarsko pitanje da prokomentariše izjavu predsedavajućeg Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o prekrajanju granica u regionu, o čemu je govorio u intervjuu za Espreso.rs."Zato sam smatrao nedoličnim izjave pojedinih političara iz BiH koji su rušili i kršili teritorijalni integritet Srbije u uverenju da je moguće da samo Srbija bude oštećena. Ja smatram da je to loša poruka i da niko ni na koji način ne treba da krši bilo čiji teritorijalni integritet", rekao je Vućić.Govoreći o odnosu Srbije prema BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, on je istakao da Srbija "nema nikakvih pretenzija, želja, niti bilo šta slično"."A što se tiče saradnje sa Miloradom Dodikom, kao predsedavajućim Predsjedništva BiH i doskora predsednikom RS, naša saradnja je u interesu RS, BiH i Srbije i uvek je bila dobra", naveo je Vučić.Vučić i Čović razgovarali o unapređenju saradnje Srbije i BiHPredsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Mostaru sa liderom HDZ BiH i zamenikom predsedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Draganom Čovićem o intenziviranju saradnje dve države."Razgovarali smo o svim temama saradnje BiH i Srbije, o pitanjima našeg priključenja Evropskoj uniji, našoj privrednoj saradnji, čisto da vidimo kako dalje možemo unaprediti našu dalju saradnju", rekao je Čović novinarima posle sastanka.Na novinarsko pitanje je li bilo reči o NATO integracijama, Čović je odgovorio da je to tema o kojoj će se u budućnosti još dugo razgovarati, prenela je regionalna N1 televizija."Kada je u pitanju taj deo, mi do kraja uvažavamo interese Republike Srbije i poštujemo volju izvršne vlasti Republike Srbije", naveo je Čović.Vučić je rekao da već petu godinu zaredom dolazi na otvaranje Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, dodavši da je tu uvek dobro dočekan, na čemu je zahvalan Čoviću."Želim još tešnju saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine. U 2015. godini imali smo razmenu od milijardu, a 2018. to je dostiglo 1,873 milijardi. Ove godine očekujemo razmenu od dve milijarde. Za nas je BiH ključni ekonomski partner i moje prisustvo ovde je razumljivo i normalno", kazao je Vučić.Predsednik Srbije je naveo da, bez obzira na teško istorijsko nasleđe i razlike u stavovima u vezi sa događajima iz prošlosti, treba "graditi budućnost u miru i stabilnosti u sve većem razumevanju i sve bližoj saradnji".Dodik sa Vučićem u Mostaru o obnovi Saborne crkveSrpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će danas sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Mostaru primarno razgovarati o tome na koji način i kada se može završiti kompletna rekonstrukcija, odnosno izgradnja Saborne crkve.Saborna crkva u Mostaru srušena je u proteklom ratu a njenu obnovu, odnosno ponovnu izgradnju na nekadašnjim temeljima, finansiraju Republika Srpska i Srbija.Vučić će se tokom posete sastati i sa liderom HDZ BiH Draganom Čovićem.