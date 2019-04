Novosti: Udruženje banaka pripremilo leks specijalis o kreditima u francima

Beta pre 37 minuta

Bankari i zaduženi u švajcarskim francima, uz posredovanje države, danas nastavljaju pregovore o posebnom zakonu kojim bi bio rešen decenijski problem više od 16.000 građana, pišu "Večernje novosti".List navodi da je leks specijalisa na kome su radile radne grupe u okviru Udruženja banaka Srbije (UBS) završen, a nacrt prosleđen bankama."Radne grupe UBS su nacrt radile na osnovu smernica donetih na sastancima predstavnika Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije (NBS), banaka najviše izloženih ovim kreditima, kao i predstavnika zaduženih građana", kazao je za "Večernje novosti" izvor iz bankarskih krugova, potvrđujući da je plan da zakon bude usvojen pre kraja aprila.U tekstu tog zakona bankari, ipak, nisu naveli da su ugovori o kreditima u francima bili zakoniti, iako su to prvobitno planirali. Tome su se usprotivili upravo zaduženi građani, jer bi se na taj način korisnici kredita sprečili da pravdu potraže na sudu, navode "Novosti".Istaknuto je da leks specijalis nije jedini propis koji će biti usvojen kako bi se rešio problem zaduženih u "švajcarcima". NBS i Ministarstvo finansija moraće da donesu podzakonske akte kojima bi se uredila praktična primena novog propisa, poput, na primer, poreskih pitanja.Predstavnica udruženja građana zaduženih u francima CHF Srbija Sonja Vujanović je agenciji Beta rekla da to udruženje stav Vrahovnog kasacionog suda da je valutna klauzula u ugovoru o kreditu u francima ništava tumačitako da je to dinarski kredit sa kamatom potpisanom u ugovoru i rokom otplate."To je ono što ljudi ne razumeju. Nikakve konverzije u evre nismo tražili. Krediti indeksirani u CHF valuti su zakonom zabranjeni 2011 godine. Tada da je urađena konverzija bilo bi to krajnje korektno od strane stranih franšiznih banaka a ne da nas puste da trajemo do kraja roka otplate u spekulativnim kreditima", kazala je Jovanović.Dodale je da se sada kao jedno od rešenja predlaže otpis 30 odsto dela duga i konverzija u kredita u evre, što, po njenim rečima, za duženike nije prihvatljivo.