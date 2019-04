Zelenović: Očekujemo veliki broj ljudi u Beogradu 13. aprila

Beta pre 13 minuta

Uz sve opstrukcije s kojima se suočavamo nedeljama i činjenicu da su ljudi zaplašeni sistemom kapilarnih glasova koji je razvio (predsednik Srbije Aleksandar) Vučič, očekujemo da će veliki broj ljudi ipak stići u Beograd u subotu, izjavio je za TV "Al džazira" predsednik Zajedno za Srbiju (ZzS) i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.Na pitanje šta dalje, odnosno da li će protesti trajati neprekidno do 9. maja, Zelenović je istakao da su protesti "dramatično važni jer pokazuju da smo se svrstali u red civilizovanih naroda"."Mi na protestima štitimo ljudska prava i slobode i to radimo na pristojan način. Očekujemo da kroz proteste izvršimo pritisak na vlast. Ona nema odgovor na mirne proteste i zato pokušavaju da izazovu destrukciju i nemire i da u tome dominira", rekao je on."Nekad se odluke donose u trenucima i spontano, recimo nije bilo plana da se uđe u RTS. Važno je i da levo i desno pozicionarane stranke i pokreti zajedno šetaju, jer imamo velikog zajedničkog neprijatelja", rekao je lider ZzS.Na konstataciju da iz međunarodnih krugova dolaze preporuke da se opozicija vrati u institucije, odgovorio je da se opozicija neće tamo vratiti, "ali ne zato što ne volimo naše institucije, nego zato što one ne rade svoj posao", dodajući da "ni Johanes Han, ni Sem Fabrici ne bi bili u parlamentu koji ne radi svoj posao"."Imamo plan, ljudima sa strane ponekad moramo da objašnjavamo da su ovo veliki građanski protesti i da nije moguće sve baš uvek kontrolisati. Nekad se ta energija ispolji na nedovoljno dobar način, ali sve to polako uvodimo u nekakvu organizaciju, a očekujem da posle 13. aprila stvari pređu u sledeću fazu", rekao je on.Komentarišući saopštenje Ministarstva odbrane da vojska neće dozvoliti državni udar na ulicama Zelenović je rekao da je to "Vučićev rijaliti" u kome se "sad zadesio vojni vrh"."To je po meni sramotno, ali su oni odlučili da učestvuju u tom rijalitiju. Jer, ko može da sprovede državni udar ako ne država, a naročito vojska? Kao da su rekli da će da zaštite državu sami od sebe. Mi smo se i do sada trudili da što je manje moguće bude izliva nasilja. Ljudi nisu hteli da bacaju jaja na objekte, kamoli kamenje", rekao je on.Zelenović je optužio predsednika Vučića da hoće da "proizvede nasilje... tako što ljude non-stop naziva fašistima" i dodao da će se opozicija truditi da "stvari drži u mirnim okvirima", uz ocenu da "to Vučića čini nervoznim"."Nas Vučić neće isprovocirati. Mi ćemo naš protest voditi pametno i mirno kao do sada. Mi ćemo ga pobediti na izborima, a to će se desiti kad oslobodimo medije i institucije", rekao je on.