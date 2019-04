Vanredni samit lidera EU o Bregzitu

Britanska premijerka Tereza Mej zatražila je odlaganje do 30. juna navodeći da bi istupanje možda moglo i ranije da se dogodi, u nadi da to bude do 23. maja, kada su zakazani izbori za Evropski parlament. „Ja sam došla na sastanak sa zahtevom liderima iz EU da prolongiraju izlazak Velike Britanije iz ovog saveza“, rekla je britanska premijerka Tereza Mej neposredno pre početka sastanka. Ona je dodala da je tužna zato što je Parlament...