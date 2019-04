Stefanović: Sa Česima lomimo kičmu organizovanom kriminalu

Stefanović je, posle sastanka sa češkim kolegom Janom Hamačekom, rekao novinarima da je policiji cilj da prikupi što više podataka o onima koji stoje iza organizovanog kriminala i onih koji mogu da dovedu do "najkrupnijih" u tom lancu. "Akcije naše policije na terenu i umrežavanja kriminalističke policije dovele su do pada stope kriminaliteta i broja teških krivičnih dela u Srbiji", rekao je on, ističući da policija kroz saradnju stvara i...