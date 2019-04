Stejt department: Dozvoliti Sudancima mirnu i brzu tranziciju

On je rekao da SAD podržavaju miran i demokratski Sudan: "Sudanci treba da odrede ko će iz voditi u budućnosti". Paladino je podsetio da je narod Sudana bio jasan u tome da zahteva tranziciju koju će sprovesti građani, te da im to treba dozvoliti u kraćem periodu od dve godine. Ministar odbrane Sudana Avad Ibn Ouf izjavio je ranije da je sudanski predsednik Omar el Bašir zbačen sa vlasti i uhapšen. On je za državnu televiziju rekao da je...