Počeo protest 1 od 5 miliona ispred skupštine

Protestni skup pod nazivom "Svi kao jedan - 1 od 5 miliona" počeo je danas oko 15.20 ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda, intoniranjem himne Srbije.Nakon govora planirano je da protestna šetnja bude organizovana do zgrade Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, zatim do Trga Slavija i natrag do parlamenta.Ispred zgrade parlamenta je zaustavljen saobraćaj, a učesnici protesta nose zastave Srbije i transparente na kojima, uz obavezno "Jedan od pet miliona", piše i ime grada iz kojeg su došli.

Na transparentima su ispisana imena Sremska Mitrovica, Temerin, Topola, Šid, Stara Pazova, Kragujevac, Novi Sad, Vrbas, Petrovac na Mlavi, Srbobran, Lazarevac, Požega, Kikinda, Valjevo, Jagodina i drugi.

Primećen je i transparent "Jedan od pet miliona - Kosovo i Metohija", a ljudi koji ga nose kazali su da su došli iz Zubinog Potoka, Leposavića, Jarinja i drugih mesta u pokrajini.

Oko zgrade Doma Narodne skupštine nalaze se manje snage policije sa kacigama i štitovima.

Prvi protest protiv aktuelne vlasti održan je krajem novembra u Kruševcu zbog napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića i aktivista Levice, posle čega je sledeći protest održan 8. decembra u Beogradu gde se od tada održava svake subote.

Protesti su se proširili i na druge gradove i opštine širom Srbije i održavaju se pod sloganom "Jedan od pet miliona" koji je nastao zbog izjave predsednika Srbije Aleksadra Vučića date na početku protesta da neće ispuniti ni jedan zahtev makar ih na ulice izašlo i pet miliona.

Među zahtevima su oslobađanje medija, fer i pošteni izbori, ostavke državnog vrha i otkrivanje počinioca i nalogodavaca ubistva predsednika inicijative SDP Olivera Ivanovića.